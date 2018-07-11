كيف تفاعل مشاهير كرة القدم مع " أطفال الكهف"

المصدر: تايلندا- رويترز

بالإهداءات وقمصان المنتخبات وتذاكر المباريات وغيرها.. عبرت بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم عن فرحتها بإنقاذ 12 فتى تايلانديا ومدربهم من كهف غمرته المياه في دراما خطفت الأبصار مثلما تفعل بطولة كأس العالم التي بلغت الدور قبل النهائي.

وجرى إخراج آخر عضو في فريق (وايلد بورز) التايلاندي لناشئي كرة القدم ومدربهم من الكهف أول من أمس، بعد عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع فرحة عارمة في عموم تايلاند وأكسب الفتية عبارات الثناء من مشاهير الرياضة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وانجلترا والبرازيل.

ووصف لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا الفتية بأنهم "أبطال اليوم" وأهداهم فوز بلاده على بلجيكا في دور قبل النهائي أمس الثلاثاء بنتيجة واحد مقابل لا شيء في مباراة منحت فرنسا مكانا في نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما. وكتب بوجبا على "تويتر" يقول "أحسنتم يا فتيان... أنتم أقوياء للغاية".

وعرض اثنان من أعضاء المنتخب الانجليزي الذي يعرف باسم فريق الأسود الثلاثة، وهما المدافع كايل ووكر وحارس المرمى جاك بوتلاند، تقديم قمصان للفتية التايلانديين. وكتب ووكر تغريدة مرفقة بصورة لأحد الفتية في الكهف وهو يرتدي قميص انجلترا الأحمر وتساءل عن كيفية إرسال القمصان للمجموعة. وأضاف "أنباء طيبة بخروج الفتية التايلانديين من الكهف بسلام".

وكان رونالدو مهاجم البرازيل الشهير واللاعب السابق في ريـال مدريد وإنترناسيونالي قد حث الفتية على التحلي بالقوة أثناء انتظار جهود الإنقاذ مثلما فعل كريستيان فوكس المدافع النمساوي الذي فاز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من قبل مع نادي ليستر سيتي المملوك لرجل أعمال تايلاندي.

ووصف نادي روما الإيطالي عملية الإنقاذ الناجحة بأنها "أفضل خبر كروي هذا الصيف". وقدم النادي العزاء إلى أسرة سامارن كونان الغواص السابق في البحرية التايلاندية الذي لقي حتفه أثناء جهود الإنقاذ الأسبوع الماضي بعد أن أوصل الأكسجين للفتية قائلا إنه "بطل حقيقي". ووجهت أكاديمية برشلونة الدعوة للفتية لحضور بطولة دولية ومباراة في استاد "كامب نو".

كما يمكن للفتية والمنقذين التطلع لزيارة ملعب أولد ترافورد الشهير معقل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي هذا الموسم. وكتب النادي تغريدة قال فيها "يسعدنا الترحيب بفريق نادي وايلد بورز لكرة القدم ومنقذيهم".