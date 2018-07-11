«حيوانات الجيزة» تقاوم موجة الحر بالمثلجات والعصائر

المصدر: القاهرة - رويترز

دب روسي أسود يحاول ترطيب جوفه ويشرب من زجاجة عصير مجمّد، وقرود بابون تهرب باحثة عن مكان ظليل، وغيرها من المشاهد لحيوانات في حديقة حيوان قديمة في مصر تعاني وطأة موجة حر شديدة تضرب البلاد.

وأعرب زوار حديقة الحيوان عن سعادتهم لرؤية الحيوانات وهي تتناول وجبات خفيفة باردة.

وكانت حديقة حيوان الجيزة في السابق بين جواهر التاج في صفوف حدائق الحيوانات الإفريقية. لكنها واجهت مشكلات في السنوات الأخيرة. وكان الخديوي إسماعيل قد أصدر التكليف الخاص بإنشاء الحديقة وافتتحت في عام 1891 لعرض الزهور المستوردة والنباتات الغريبة، لتصبح معرضاً ضخماً للحياة البرية الإفريقية.