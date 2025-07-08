صدور النسخة العربية من كتاب «حركة الترجمة والمثاقفة»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، النسخة العربية من كتاب «حركة الترجمة والمثاقفة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى»، للباحث والمؤرخ لبيب أحمد بصول، الذي نقله من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية صابر الحباشة، وراجع ترجمته الدكتور يوسف حمدان.

ويقدّم الكتاب دراسة موسّعة وعميقة تتناول حركة الترجمة في الحضارة العربية الإسلامية إبّان العصور الوسطى، بوصفها عملية حضارية فريدة تجاوزت مجرد النقل اللغوي إلى حالة من التفاعل الثقافي والإنساني، وشكلت جسراً مهماً بين الحضارات القديمة والحديثة.

ويسلّط المؤلف الضوء على تلك المرحلة المزدهرة من تاريخ العالم الإسلامي، لاسيما في فترة العصر العباسي الذهبي خلال خلافة هارون الرشيد وابنه المأمون، التي شهدت تأسيس «بيت الحكمة» في بغداد، لتصبح ملتقى خصباً للمترجمين والعلماء من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية، وأسهمت في ازدهار المعرفة والعلم على نطاق واسع.