«شات جي بي تي من الألف إلى الياء» في مركز جمعة الماجد

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظمه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، افتتح المركز ورشة تدريبية بعنوان «استخدام شات جي بي تي من الألف إلى الياء»، قدّمتها سامية عايش المدربة في الإعلام الرقمي والابتكار، بحضور 50 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من استخدام برنامج ChatGPT بطريقة فعالة، من خلال فهم آلية عمله والتعرّف إلى ملحقاته المختلفة للحصول على أفضل النتائج. وتضمنت محاور الورشة تعريفاً لمفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأبرز خصائصه، وآلية عمل «شات جي بي تي» واستخداماته المتنوعة، إلى جانب مناقشة الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً تلك المتعلقة بالمساعدات الرقمية.

كما شهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً حول التهديدات المحتملة التي قد تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وأكدت أهمية تعزيز الوعي والتفكير النقدي أثناء التعامل مع هذه الأدوات.

وعبّـر المدير العام لمركز جمعة الماجد، الدكتور محمد كامل جاد، عن شكره وتقديره للأستاذة سامية عايش على ما قدّمته من محتوى ثري وأداء متميز، وكرّمها بشهادة شكر وتقدير.