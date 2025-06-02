«الماجد» يشارك في «إحياء الصفحات المنسية»

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعالية «إحياء الصفحات المنسية»، التي نظمتها مكتبات الشارقة في متحف الشارقة للآثار، التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مكتبات الشارقة.

وألقى رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد، د. بسام داغستاني، محاضرة أدارتها رئيسة قسمَي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، شيخة المطيري، وسلط داغستاني الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الكتب والمخطوطات نتيجة سوء الحفظ، كما شارك المركز في تقديم ورشتين حول معالجة الورق التالف، وتجربة تجليد الكتب يدوياً، باستخدام مواد تقليدية.