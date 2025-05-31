«إحياء الصفحات المنسية» احتفاء بذاكرة المخطوطات القديمة

احتفاءً بمرور 100 عام على تأسيسها، نظّمت مكتبات الشارقة العامة فعالية ثقافية بعنوان «إحياء الصفحات المنسية»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مستعرضةً جوانب من تاريخ الكتاب والمخطوط، وأساليب صيانته، وقيمته المعرفية في مسيرة الحضارة.

وتوزّع برنامج الفعالية على ثلاث محطات رئيسة، شملت محاضرة علمية حول «ترميم وحفظ المخطوطات التاريخية»، وورشاً تفاعلية بعنوان «عيادة الكتب» قدّمت عروضاً حية حول تنظيف الكتب وتجليدها، إلى جانب ورشة للأطفال لمحاكاة الكتابة القديمة بخط المسند الجنوبي، أحد أقدم الخطوط في الجزيرة العربية.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من المهتمين بالثقافة والكتاب من أكاديميين وطلاب وموظفين وجمهور عام، عبّروا عن تقديرهم لقيمة الفعالية ودورها في إحياء صلة المجتمع بالإرث المكتوب وتقاليد العناية به.