300 كتاب إماراتي هدية من مؤسسة العويس لمكتبة محمد بن راشد

أهدت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 300 كتاب إماراتي من إصدارات 2024-2025 إلى مكتبة محمد بن راشد، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الكاتب الإماراتي»، وتزامناً مع احتفال المؤسسة بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، وتنوعت الكتب بين ما هو إبداعي ونقدي وفكري وعلمي وتوثيقي وغيرها من فنون الكتابة بأقلام كُتّاب إماراتيين مخضرمين وشباب، ما يعزز من قيمة الكاتب المحلي وأهميته في الساحة الثقافية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة العويس الثقافية، التي تشتمل على التعاون في كل ما يخدم أهدافهما من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والكتب، والدوريات، والمعلومات العلميّة، والثقافية، وتنفيذ مشروعات مشتركة تنسجم مع أهدافهما.

وتُعدّ الكتب المهداة ذخيرة ثقافية ومعرفية سترفد بها المكتبة رفوفها، وستثري المحتوى الإماراتي بمختلف المواضيع التي تهم الباحثين والدارسين، خصوصاً المهتمين بشؤون الثقافة المحلية ومفرداتها.

وفي السياق، قال أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، إن «مكتبة محمد بن راشد تُعدّ من أهم الصروح الثقافية العربية التي تقدم الثقافة والمعرفة لشرائح المجتمع كافة، وتحولت خلال فترة قصيرة من إنشائها إلى وجهة ثقافية بارزة في دبي، لذلك ارتأت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن تقدم هذه المجموعة المختارة من كتب المبدعين الإماراتيين للمكتبة، تسهيلاً لوصول القرّاء إليها، وتعزيزاً لدور المكتبة في متابعة الإشعاع الثقافي».