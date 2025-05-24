«بكين: المدينة والسنوات».. جديد مجموعة «كلمات»

يجذب كتاب «بكين: المدينة والسنوات» قارئه منذ صفحاته الأولى، بما يملكه من استعادة الذكريات وعمق التأمل الفلسفي، ليمنحه نافذة على بكين كما لم تُكتب من قبل.. «بكين التي تتنفس من حجارة الأزقة، وتحتفظ بتاريخها في صمت الجدران، وتتكلم عبر ظلالها أكثر مما تتكلم عبر معالمها الصاخبة».

وفي هذا الكتاب الصادر بترجمته العربية عن «روايات»، إحدى شركات مجموعة كلمات الإماراتية، بترجمة يارا المصري، يكتب الروائي الصيني نينغ كِن 44 فصلاً بلغة تنبض بالحياة، لتشكل خريطة وجدانية تعيد رسم المدينة عبر عيني كاتبها، وتقدمها ككائن حي يتغير ويُربي ويحتفظ بالأثر، تماماً كما يحتفظ الزمن بأعمق لحظاته في الحجر القديم.