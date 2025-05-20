أعمال «نيش: تصاميم لوكيذر».. بلمسة الاستدامة

انطلق أول من أمس معرض «نيش: تصاميم لوكيذر»، للفنانة نُهيّر زين، في «1971 - مركز للتصاميم»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

ويسلّط المعرض الضوء على مقاربة الفنانة في مجال التصميم المستدام، ويعرض مادة «لوكيذر»، وهي بديل نباتي للجلد طوّرته الفنانة من قرون بذور شجرة «البوبينا البيضاء» المتساقطة طبيعياً في دولة الإمارات.

ويركز المعرض - الذي يستمر حتى 23 أكتوبر المقبل - على العملية الدقيقة التي تمر بها صناعة مادة «لوكيذر»، ويتضمن مجموعة مختارة من القطع المصمّمة بعناية والتي تعكس رحلة الفنانة الشخصية في مجال الابتكار المادي واكتشاف الذات.

وقالت القيّمة الفنية نور سهيل، إن المعرض يجسد التزام «1971 - مركز للتصاميم» الثابت بالسرديات الملهمة للتجريب المادي والاستدامة.

ومن أبرز المعروضات خزانة «السرائر» المستوحاة من التراث المصري، والتي تُشير إلى تصميم «النيش» المصري التقليدي لتصبح وعاءً للذاكرة ورمزاً ثقافياً يجمع بين السرد الشخصي والحِرفية المستدامة.

ويستضيف مركز مرايا للفنون، بالتزامن مع المعرض، جدارية كبيرة بعنوان «أهازيج»، للفنانة فاطمة محيي الدين، المقيمة في دولة الإمارات والمعروفة باسم «فاتسباتترول»، وذلك ضمن مشروع «جداريّة» المستمر، وتستلهم الجدارية من تقاليد الأداء الإماراتي وعلاقتها بالمكان والذاكرة، وتتناول دور صون التراث في السياقات الحضرية المعاصرة.

• «المعرض» يتضمن مجموعة مختارة من القطع التي تعكس رحلة الفنانة في مجال الابتكار واكتشاف الذات.