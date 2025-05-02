«حمدان بن محمد لإحياء التراث».. إصدارات تعزز الهوية الوطنية

شهد جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته الـ34، توقيع مجموعة من الإصدارات الأدبية الجديدة، التي تعكس رؤية المركز في الحفاظ على تراث دولة الإمارات، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.

وشهد المعرض توقيع ثلاث قصص موجهة للأطفال، تحمل رسائل ثقافية ووطنية هادفة، إلى جانب إصدار بحثي لغوي، يوثّق جوانب مهمة من لهجات الإمارات.

كما تم توقيع كتاب «من الغبشة لين المبيت»، للرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي يرصد بلاغة أهل الإمارات، ودقتهم في تحديد الزمن حسب معطياته الآنية، توافقاً مع حركة الشمس والقمر والليل والنهار.

ووقّعت الكاتبة د.عائشة الغيص قصتين جديدتين للأطفال، بعنوان «حمدان وسباق الهجن»، و«حمدان والرطب»، وتتناول القصتان موضوعات تراثية عريقة، تهدف إلى تعريف الأطفال بالموروث الشعبي الإماراتي، وربطهم بالقيم الأصيلة للمجتمع، بما يعزز من شعورهم بالانتماء والفخر بهويتهم.

كما وقّعت الكاتبة مريم الزعابي قصة «حلم شيخة»، وهي عمل أدبي موجه للأطفال، يسرد حكاية مشوقة تتناول مفاهيم الحلم، والطموح، والانتماء للوطن، في إطار ثقافي يعكس بيئة الإمارات وتراثها.

أما الباحث والكاتب أحمد محمد عبيد فقد قدّم كتاباً بعنوان «تحقيقات ودراسات في لهجات الإمارات»، وهو عمل موسوعي، يسلط الضوء على الجوانب الصوتية في لهجة أهل الإمارات، ويتناول معاني أسماء الإمارات السبع، في إطار يعزز الوعي اللغوي والثقافي لدى القارئ.

وتأتي هذه الإصدارات ضمن استراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفظ وصون تراث دولة الإمارات، عبر مبادرات نوعية تسعى إلى توثيق الموروث الشعبي، وتعزيزه في وعي الأجيال الناشئة.