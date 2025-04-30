زهرات يصنعن «سيارات» بمواد معادة التدوير

تعرفت فتيات على آلية الدفع التي ابتكرها المهندس ومصمم المحركات الألماني، كارل بنز، الذي اخترع أول محرك احتراق داخلي يحول الوقود إلى طاقة، وأنتج أول سيارة تجارية عملية باسم «بنز باتنت موتورفاغن» عام 1885، وحصل على براءة اختراع السيارة في عام 1886.

جاء ذلك في ورشة بعنوان «سيارة بمحرك داخلي» ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، حتى الرابع من مايو المقبل، في إكسبو الشارقة تحت شعار «لتغمرك الكتب».

واستكشفت المشارِكات الصغيرات كيفية صناعة سيارة تعمل بضغط الهواء باستخدام مواد معادة التدوير، تأكيداً على أهمية الاستدامة ودورها في حماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض.

وصنعت طالبات المرحلة الإعدادية المشاركات في الورشة سيارة تعمل بضغط الهواء، من خلال وضع بالون في نهاية أنبوب بلاستيكي، وتثبيته على الجهة العلوية من عبوة مياه بلاستيكية فارغة، واستخدام أغطية عبوات المياه كعجلات وتثبيتها على الجهة السفلية من العبوة.