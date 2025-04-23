عرض بطائرات الدرون يضيء سماء أبوظبي خلال حفل "تيم لاب فينومينا"

استقطب الافتتاح الرسمي لتيم لاب فينومينا أبوظبي الذي أقيم مساء الخميس الماضي نخبة من أبرز نجوم الفن والثقافة في فعالية استثنائية نظمت احتفالاً بالافتتاح الرسمي لواحدة من أبرز التجارب الفنية الغامرة في المنطقة الثقافية بالسعديات.

وتألقت السجادة السوداء بوصول نخبة من ألمع نجوم السينما والموسيقى والفنون العالمية، احتفالاً بإطلاق هذا المعلم الثقافي الأحدث الذي ينضم إلى قائمة المؤسسات الفنية والثقافية الرائدة في أبوظبي. وتقدمت الحضور الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "كيت بلانشيت"، والممثل الحائز على جائزة غولدن غلوب "أندرو غارفيلد"، ونجم الراب والمنتج الموسيقي الأميركي "سويز بيتز"، والممثلة الفرنسية ونجمة أفلام مارفل "بوم كليمينتيف"، والممثلة "ناتاليا داير" بطلة مسلسل "سترينجر ثينغز"، إلى جانب الموسيقي والمخرج والملحن البريطاني المرشح لجائزة غرامي "فلاينغ لوتس".

وتناغماً مع التصميم المعماري الفريد لمبنى "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، شهد الضيوف عرضاً ضوئياً مذهلاً باستخدام 6300 طائرة درون، ترافق مع عروض مذهلة للألعاب النارية ومقطوعة موسيقية أصلية ألّفها عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي، أحد أبرز أعلام الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة. وشكل هذا العرض أكبر عرض لطائرات الدرون يقام على الإطلاق في منطقة الخليج، حيث حوّل سماء أبوظبي الليلية إلى لوحة فنية مدهشة من جماليات الضوء والصوت.

ويؤكد حضور هذه الشخصيات البارزة المكانة العالمية التي يحظى بها "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، ويلقي الضوء على الجاذبية الواسعة التي تمتاز بها هذه التجربة الفنية الغامرة، التي تَعد باستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وجرى افتتاح "تيم لاب فينومينا أبوظبي" أمام الجمهور رسمياً في 18 أبريل، لترسخ من مكانته كوجهة ثقافية رئيسة، حيث يمثل الافتتاح الحافل بالنجوم بداية فصل جديد وحيوي في المشهد الفني والثقافي في المنطقة.