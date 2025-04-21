لطيفة بنت محمد : «وقفات مُتروية» أكبر عمل فني مخصص للأماكن العامة في دبي

أعلنت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن أكبر عمل فني مخصص للأماكن العامة في دبي.

وقالت سموها عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "نعلن اليوم عن أكبر عمل فني مخصص للأماكن العامة في دبي، كجزء من استراتيجية الفن في الأماكن العامة، التي تهدف لتحويل دبي إلى متحف فني مفتوح يعكس روح المدينة، ويجعل من الإبداع جزءاً أصيلاً من التجربة اليومية للجمهور".

وأضافت سموها قائلة :"«وقفات مُتروية» تجربة حسّية تستحضر جمال المكان وروح التراث في حتّا، من إبداع الفنانة الإماراتية شيخة المزروع، وبتكليف من "دبي للثقافة"، تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة السركال للفنون واللجنة العليا لتطوير حتا وبإشراف القيّم الفني فيصل طبارة.. في هذا العمل يلتقي الإبداع بالبيئة، ويتناغم الفن مع الطبيعة، ويشكّل دعوة للتأمل والتفاعل، ويفتح نافذة للحوار بين الماضي والحاضر، ويُجسّد قصص حتّا المُلهِمة التي تنبض بها تضاريسها الطبيعية، ومواقعها الأثرية وتاريخها العريق".