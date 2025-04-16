فن الشارع في القرية التراثية

في الفضاء المسرحي المفتوح، قدّم المخرج والمؤلف التونسي، عبدالرحمن الشريف، عرضه «بليّد بلا خرافة»، ضمن فئة العروض المفتوحة التي يحتضنها مهرجان الفجيرة للمونودراما، في القرية التراثية.

عرض صامت ينهل من فن الإيماء، يبحث في آلام الإنسان المعاصر تحت مسمى «بليّد»، الذي يرمز إلى الإنسان في اللهجة المحلية التونسية.

اعتمد العرض على أدوات وأسلوب مهرج السيرك، بثيابه، وحقيبته التي لا تخلو من المفاجآت، ومضى في لعبته المشوقة التي تستفيد من فن الشارع، وأدواته التي تخلط بين التسلية وبين تمرير الرسائل الإنسانية الكثيرة والمتنوعة.