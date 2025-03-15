طوابير طويلة في تكساس لتجربة "شوكولاتة دبي" وشاي الكرك

شهد مهرجان South by Southwest (SXSW) في أوستن، تكساس، طوابير طويلة من الزوار الذين اصطفوا لتجربة نكهات من دبي، حيث جذبت "شوكولاتة دبي" وشاي الكرك من اهتمام الحضور، ليحظى زوار المهرجان بتجربة غنية تمزج بين التقاليد والابتكار.

نكهة دبي تتصدر المشهد

منذ اليوم الأول، كان جناح دبي في SXSW أحد أكثر المواقع ازدحاماً، حيث توافد الزوار لتذوق "شوكولاتة دبي"، التي قدمتها شركة FIX Dessert Chocolatier بطريقة غير مسبوقة للزوار الأميركيين.

وعبّر العديد من الزوار عن إعجابهم بهذا المزيج الفريد بين الشوكولاتة والكنافة المقرمشة، حيث قالت إحدى الزائرات: "لطالما رغبت في تجربتها.. إنها مذهلة".

أما مؤسسة FIX Dessert Chocolatier، سارة حمودة، فقد وصفت المشاركة في المهرجان بأنها "لحظة فخر، حيث نقدم نكهة دبي للعالم بطريقة جديدة، وشوكولاتة كنافة الفستق أصبحت رمزًا لهذه التجربة المتميزة."

شاي الكرك.. مذاق دبي في قلب تكساس

كما جذب شاي الكرك اهتمام الحضور، حيث اصطف الزوار لتجربة هذا المشروب التقليدي الذي يعكس التراث الإماراتي بنكهة عصرية.

وقال أحمد كاظم، المؤسس المشارك لـ Project Chaiwala: "نقدم للناس كوباً من شاي الكرك الأصيل، محضرًا بالطريقة التقليدية في قدر ضخم، ليعيشوا تجربة دبي الحقيقية."

متحف المستقبل.. تجربة استثنائية تخطف الأنظار

إلى جانب النكهات الإماراتية، خطف متحف المستقبل الأضواء بجناحه الفريد، حيث أذهلت التجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحاضرين. وساهمت الحوارات الفكرية، التي ضمت شخصيات بارزة مثل رواد الفضاء هزاع المنصوري وشاونا باندايا، في تعزيز مكانة المتحف كأحد أبرز المشاركين في المهرجان.

وأشاد هيو فورست، الرئيس المشارك ومدير البرمجة في SXSW، بمشاركة المتحف قائلاً: "لقد كان الجناح الإماراتي من أكثر الوجهات جذباً، فهو يتماشى تماماً مع رؤيتنا للمستقبل. أنا متحمس لرؤية المزيد من هذه المشاركات في الأعوام القادمة."

واستقطب جناح متحف المستقبل، في مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" بولاية تكساس الأمريكية، أكثر من 25 ألف زائر على مدار 5 أيام.

وشهد الجناح اهتماماً بارزاً من الحضور والزوار والوسائل الإعلامية الأمريكية والعالمية، ليكون أكثر الأجنحة استقطاباً للزوار في أكبر تجمع سنوي عالمي للمهتمين بقطاعات التكنولوجيا، والإبداع والفنون والابتكار.

واستضاف جناح متحف المستقبل 20 فعالية من الجلسات الحوارية والتجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حول علاقة الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيات المستقبلية، من أبرزها عرض "أحلام الأرض"، وهو عمل فني رقمي مبتكر بالتعاون مع الفنان العالمي رفيق أناضول، والذي يتميز بأسلوبه البارز في تحويل البيانات البيئية الحقيقية إلى روايات بصرية ديناميكية.

شارك في الفعاليات أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً إماراتياً وعالمياً شاركوا خبراتهم في مجالات استكشاف الفضاء ومستقبل الغذاء، والفنون والآداب وصناعة السينما، والذكاء الاصطناعي والفنون الإبداعية، وممارسات استشراف المستقبل وغيرها من المواضيع المهمة.

كما كانت مؤسسة دبي للمستقبل الراعي الرسمي لمسار "2050" خلال مهرجان "ساوث باي ساوث ويست"، ونظمت عدة جلسات نقاشية تمت استضافتها في جناح متحف المستقبل والعديد من الأجنحة الأخرى والقاعات الرئيسية للمهرجان.

واستضاف جناح متحف المستقبل أكثر من 130 إعلاميا وصانع محتوى عالمي، وتم تسجيل أكثر من 115 تغطية إعلامية في أبرز وسائل الإعلام الأمريكية حول مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل في المهرجان.