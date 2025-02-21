«إكسبوجر» الرحلة التاسعة بدأت بمشاركة 420 مصوراً

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، انطلاق النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في منطقة الجادة بالشارقة، الذي يستمر حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 420 مصوراً وصانع أفلام وخبيراً في صناعة التصوير، من 48 دولة، تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة».

استُهلّ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم ألقى مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، كلمةً، وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً سلّط الضوء على قوة الصورة في توثيق الواقع والتأثير في الوعي الإنساني، وذلك عبر سرد قارن في الرؤية بين الصورة والحياة، حيث تشكل (البكسلات) الوحدة الأساسية لكل صورة، تماماً كما تُمثّل الخلايا الوحدة الأساسية لكل كائنٍ حي، ومن خلال هذا الترابط، يبرز الفيلم تناغم التفاصيل الصغيرة التي تصنع الصورة الكاملة، سواء في الفن أو الطبيعة، وكيف يسهم كلاهما في إبراز جمال الحياة، وتخلّلت عرض الفيلم فقرة استعراضية جمعت بين الأداء الشعري والغنائي، ما أضفى بعداً فنياً تفاعلياً على التجربة، حيث تداخلت المشاهد السينمائية مع الاستعراض الحيّ المباشر من مجموعة من الراقصين على الأرض، بمصاحبة الموسيقى وأنشودة مغناة تجسّد أهمية الصورة باعتبارها مرسال الضوء والظلال التي تنقل رسالة إنسانية من دون كلام، تعزّز من التواصل العالمي.

واحتفى العرض بدور الصورة في إحداث التغيير وإلهام العالم، كما عكس العرض قِيَم الشارقة المرتكزة على المعرفة والثقافة، مسلطاً الضوء على أهمية الفنون في إثراء المشهد الثقافي للإمارة.

وتجوّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في أروقة المهرجان، حيث اطّلع على المعارض الفنية المتنوعة التي يضمها إكسبوجر، والتي تسلّط الضوء على مختلف جوانب السرد البصري، من التصوير الوثائقي والصحافي والثقافي والرياضي والحركة، وتصوير الطبيعة والحياة البرية والبورتريه والتصوير البيئي والإنساني وغيرها من المعارض.

واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح مفصّل من المشاركين حول أعمالهم، والتقنيات المستخدمة في إنتاجها، والرسائل التي تعكسها، كما تعرّف سموه إلى برنامج الفعاليات والورش التدريبية التي يقدمها المهرجان لدعم وتنمية مهارات المصورين.

ويمنح إكسبوجر عشاق التصوير والسرد البصري تجربة متكاملة تمتد على مدار سبعة أيام، تشمل ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية، وعروضاً سينمائية، إلى جانب جلسات تقييم للسير الفنية، ونقاشات جماعية. كما يتيح المهرجان للزوار فرصة خوض جولات إرشادية، وحضور الدورة الرابعة من القمة البيئية، التي تسلط الضوء على دور الصورة في توثيق القضايا البيئية وتعزيز الوعي العالمي.

. يمنح المهرجان عشاق التصوير والسرد البصري تجربة متكاملة، تمتد على مدار سبعة أيام، تشمل ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية وعروضاً سينمائية.