سوّاقون صغار.. في مهرجان «السيارات القديمة»

وسط أجواء مليئة بالحماس والمرح، تحوّلت ساحات وطرقات الدورة الثانية لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة إلى مضمار صغير للصغار، حيث قاد الأطفال سيارات كلاسيكية كهربائية مصغّرة مستوحاة من الطرازات التاريخية التي يعرضها المهرجان.

وشكّلت السيارات المصغّرة أداة مرح وتعليم في آن واحد، حيث أتاحت للصغار فرصة التعرف إلى أشكال السيارات القديمة التي كانت تجوب الشوارع في الماضي، ما عزّز وعيهم بتاريخ المركبات بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وشكّلت تجربة قيادة السيارات الكلاسيكية المصغّرة إحدى أبرز المحطات العائلية في المهرجان، حيث استمتع الصغار بقيادة سيارات ذات طابع تاريخي، مرسخة مكانة المهرجان كحدث شامل لا يقتصر على عرض السيارات القديمة فقط، بل يقدّم تجربة غنية تجمع بين التعليم والترفيه والمتعة العائلية.