ياباني يقطع 6000 كم عبر إفريقيا جارّاً «الريكشا»

وصل ياباني يبلغ 34 عاماً، أول من أمس، إلى كيب تاون في ختام رحلة تزيد على 6000 كيلومتر من كينيا إلى جنوب إفريقيا، أنجزها سيراً على القدمين مع جرّ عربة ذات عجلتين تُعرف بـ«الريكشا».

وبدا التأثر على يوجي «غامب» سوزوكي عند إنهاء الرحلة، إذ شكر داعميه على مساندتهم له خلال مساعيه الأخيرة التي بدأت من العاصمة الكينية، في يوليو الماضي، وأخذته عبر تنزانيا وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا.

وقال سوزوكي: «لم أكن لأتمكن من ذلك لولاكم يا رفاق».