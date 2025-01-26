«الشارقة للسيارات القديمة» يطلق 4 جوائز

أعلن مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، الذي ينظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة من 13 إلى 17 فبراير المقبل، عن إطلاق جوائز تشمل: «أقدم سيارة»، و«أقدم دراجة نارية»، و«أفضل سيارة قديمة بحالة المصنع»، بالإضافة إلى جائزة «سيارة من اختيار الجمهور».

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد بن بطي الهاجري، أن النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان دفع جمهور السيارات الكلاسيكية وملاكها إلى ترقب التقييم المهني للسيارات المشاركة في مختلف فئات الجوائز، والتي يسعى المهرجان من خلال تكريم الفائزين بها إلى تشجيع الملاك والمهتمين بالسيارات القديمة على بذل المزيد من الجهود في مجال العناية بها.