«كأس فزاع للعرضة» تستقطب مشاركة خليجية واسعة

انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة ببطولة «كأس فزاع للعرضة»، و«سيف فزاع للزمط» التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نسختها الثانية، التي تقام تزامناً مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2025 في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم.

وشهدت المنافسات التأهيلية مشاركة واسعة على المستوى المحلي، ومن دول الخليج عامة، وسلطنة عُمان بشكل خاص، بحضور حشد كبير من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وقال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني: «تنفرد إدارة بطولات فزاع بتنظيم هذه البطولة التراثية على مستوى الدولة، حيث بدأت المنافسات التأهيلية للبطولة لأهل الدار ولبقية دول الخليج، التي تستمر حتى تاريخ 25 يناير الجاري، على أن يكون الختام يوم السبت 26 يناير الجاري».

وأشار مدير إدارة بطولات فزاع إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة، قامت بعمل كبير بإنشاء العديد من المواقع اللوجستية لضمان ظهور هذه البطولة بالشكل الأمثل، وبالطريقة التي تليق بالاسم الذي تحمله، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية والذكية من أجل ضمان أعلى معايير التحكيم ضمن هذه البطولة.

واختتم حديثه بالقول: «تأتي سلامة المشاركين في البطولة كأولوية بالنسبة لنا، حيث نراعي أعلى معايير السلامة، حيث يرافقنا طاقم طبي متكامل طوال فترة الأشواط، مع إلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس، حيث تحرص اللجنة المنظمة للبطولة على تأمين سلامة الإخوة المشاركين».

يتم التحكيم على البطولة من خلال مجموعة من المعايير التي ترتكز على التقاليد والأعراف التاريخية والعريقة لهذه البطولة، حيث يتم احتساب علامتين على عتاد المطية كاملاً مع تناسق مطايا الفريق، وثلاث علامات على انطلاقة الراكبين (الهفة على المطية)، وخمس علامات للزمة المطايا في خط احتساب النقاط، بمعدّل كل 20 متراً نقطة واحدة.

وشهدت المنافسات متابعة كبيرة من محبي وعشّاق الهجن. ومن الجدير ذكره أن رياضة العرضة تحظى بشعبية كبيرة بين مُلّاك وأصحاب الهجن والمتابعين للهجن ورياضاتها المختلفة، التي تعد إرثاً حضارياً تقليدياً تتميز به منطقة الخليج بشكل عام.

وسجلت المطية «الخوارة» أفضل رقم حتى الآن في التصفيات التأهيلية بزمن قدره 41.666 ثانية لمسافة 500 متر، وعن هذا الرقم قال خليفة بن فاضل المقبالي: «شهدنا منافسة قوية في التصفيات، الأمر الذي يؤكد أن الختامي سيكون حافلاً بالندية».