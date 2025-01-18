أنجيلا ميركل مازالت تشغل العالم: المذكرات تحقق «مبيعات مذهلة»

أعلنت دار نشر «كيبنهوير آند فيتش» الألمانية استمرار النجاح الكبير الذي حققته مذكرات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بعنوان «الحرية: ذكريات 1954 - 2021».

وقالت صاحبة دار النشر، كريستين جليبا، في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية: «نبيع حالياً نحو 12 ألف نسخة أسبوعياً، وهذا أمر مذهل».

وفي كتابها المكون من 736 صفحة، والذي كتبته بالتعاون مع صديقتها المقربة منذ سنوات ومستشارتها السياسية بياته باومان، تستعيد المستشارة السابقة (70 عاماً) ذكريات حياتها وسيرتها المهنية. ويبلغ سعر الطبعة ذات الغلاف المقوى 42 يورو.

وقالت جليبا: «كان من المهم للغاية بالنسبة لنا ولمؤلفتي الكتاب الوصول إلى جمهور الشباب أيضاً.. المقابلة التي أجرتها المذيعة هاتسل بروجر مع السيدة ميركل حققت 5ر1 مليون مشاهدة على يوتيوب».

وأضافت أن العديد من المستخدمين شاركوا مقتطفات منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن جمهور الشباب أصبح بذلك على دراية بالكتاب.

وبحسب بيانات جليبا، فإن نحو ثلث القراء من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، كما حضر العديد من الشباب أيضاً حفلات توقيع الكتاب.

وتابعت جليبا: «أعتقد أن الكتاب يمكن أن يقدم أيضاً شيئاً للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالسياسة، من خلال قصة حياة أنجيلا ميركل المميزة، والتي تبين أن أولئك الذين في القمة ليسوا هم من يصنعون السياسة، بل الأشخاص الذين يساعدون في تشكيل مجتمعنا، بكل نقاط قوتهم وضعفهم».

وأكملت: «في ألمانيا، بعنا 600 ألف نسخة حتى عيد الميلاد (الكريسماس). هذا مذهل حقاً»، لافتة إلى نجاحات دولية «عملاقة»، حيث بيع في الولايات المتحدة 25 ألف نسخة من الكتاب في الأسابيع الأولى من نشره، وإنجلترا 40 ألف نسخة، و«في هولندا، كان الكتاب رقم واحد في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بعد بيع 25 ألف نسخة منه». وبحسب بيانات جليبا، كان الكتاب أيضاً ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في إيطاليا وجميع الدول الاسكندنافية.