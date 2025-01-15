مبادرة تدعم «مواهب» أصحاب الهمم في دبي

عقدت «إليفيت»، المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية، شراكة مع «مواهب»، الاستوديو الفني في دبي، الذي يوفر لأصحاب الهمم مساحةً إبداعية لاستكشاف مهاراتهم الفنية وصقلها، وتنمية مهارات الحياة الأساسية لديهم.

ويأتي التعاون انسجاماً مع مكانة دبي بوصفها وجهةً رائدة عالمياً لدمج أصحاب الهمم، ورؤيتها الرامية إلى ترسيخ التزامها بتوفير بيئة شمولية تعمل على تمكين الجميع. وسيسعى كل من «مواهب» و«إليفيت» إلى العمل على منح الفنانين من أصحاب الهمم فرصاً لتسليط الضوء على إبداعاتهم القيمة، وتعزيز حضورهم في الساحة الفنية.

وتنطوي الأهداف الرئيسة للشراكة على الترويج للأعمال الفنية التي يبدعها طلبة «مواهب» من خلال إقامة ورش عمل تفاعلية ضمن معارضهم الفنية، كما ستنظم «إليفيت» زيارات لضيوفها من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى استوديو مواهب، تحت إشراف أحد الفنانين الموهوبين من أصحاب الهمم في الاستوديو، ما يمنح الضيوف تجربة زاخرة بالمعلومات القيمة.