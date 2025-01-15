«حروف عربية» تحتفي بتلميذ نجيب في «صومعة الخطاط الأكبر»

عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، صدر العدد الجديد من فصلية «حروف عربية» التي تحتفي في ملفها بالخطاط التركي، إرول دونماز، المعروف عربياً باسم (عبدالهادي)، وهو تلميذ نجيب في صومعة الخطاط الأكبر، الشيخ حسين قوتلو، وأعد الملف الخطاط الإماراتي خالد الجلاف.

وفي افتتاحية العدد (58) كتب رئيس تحرير المجلة، الإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي: «لفت نظري مقطع فيديو لخطاط من جنسية غير عربية، يقوم بكتابة تحذير على سيارة محروقات باللغة العربية. ليس في هذا غرابة على الإطلاق، إذ إن أشهر الخطاطين هم من غير العرب، كما نعرف جميعاً. الغريب في مقطع الفيديو الذي شاهدته هو أن الخطاط كان يكتب حروف الكلمات من اليسار إلى اليمين، بمعنى أنه عندما كان يكتب كلمة (عين) على سبيل المثال، يبدأ بكتابة النون ثم الياء وأخيراً العين. وكان يفعل ذلك بمهارة فائقة نحسده عليها نحن الذين نكتب الكلمات بشكل طبيعي من اليمين إلى اليسار».

وضم العدد دراسة مطولة بعنوان «الخط العربي.. عنصر جوهري للعمارة الأندلسية.. الجامع الأموي بقرطبة وقصور الحمراء»، للباحث الإسباني الدكتور خوسيه ميجيل بويرتا.

وفي باب «لقاء» حوار أجراه نائب رئيس التحرير، الخطاط والفنان الإماراتي خالد الجلاف، مع الخطاط إبراهيم شنكل الذي تحدث عن مؤسسة «البيرق»، وهي مؤسسة تركية، تعد نموذجاً لرعاية الخط العربي من قبل رجال الأعمال الكبار.

وفي باب منوعات، كتب عضو هيئة تحرير «حروف عربية»، الخطاط تاج السر حسن، عن «مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة» في يوبيله الذهبي، والذي نظم تحت شعار «تجليات».

بينما استعرض الكاتب هشام عدرة كتاب «محمود الهواري عميد الخط العربي»، الذي صدر أخيراً في دمشق، ووضعه الدكتور محمد منير أبوشعر عن الخطاط السوري الراحل.

أما قصيدة العدد فكانت بعنوان «عقد در لجيدها»، للشاعر الإماراتي الراحل، حمد خليفة بوشهاب، كتبها بخط جميل الخطاط السوري أسامة الحمزاوي، أما هدية العدد فعبارة عن لوحة الحلية الشريفة، كتبها بخطي الثلث والنسخ الخطاط التركي إرول دونماز (عبدالهادي).

. «عقد در لجيدها» للشاعر الإماراتي الراحل حمد بوشهاب.. قصيدة العدد، وكتبها الخطاط أسامة الحمزاوي.