إعلان القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2025، والتي تتضمن 16 رواية.

وترشحت للجائزة في هذه الدورة 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني، وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي، وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي، ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم تيسير خلف "القائمة الطويلة في 2017"، وسوسن جميل حسن "القائمة الطويلة في 2023"، ورشيد الضعيف "القائمة الطويلة في 2012 و2024"، وأزهر جرجيس "القائمة الطويلة في 2020 والقائمة القصيرة في 2023".

كما شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، أحمد فال الدين، وأحمد الملواني، وأيمن رجب طاهر، وإنعام بيوض، وإيمان حميدان، وجان دوست، وحسن كمال، وحنين الصايغ، وسومر شحادة، وعقيل الموسوي، ومحمد سمير ندا، ونادية النجار.

وقالت منى بيكر، رئيسة لجنة التحكيم، إن الروايات الستّ عشرة التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة هذا العام، تتميز بتنوّع موضوعاتها والقوالب الأدبيّة التي عولجت بها.

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء، إن بعض روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة تواصل توجّهًا عهدناه في الدورات السابقة يتمثل بالعودة إلى الماضي للغوص في أعماق الحاضر.

وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي.

ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وسيتم يوم 19 فبراير 2025 اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة في القائمة الطويلة والإعلان عنها، من مكتبة الإسكندرية، مصر، بينما سيتم في يوم 24 أبريل 2025 الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في أبو ظبي.

وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

ويشهد العام 2025 إطلاق ورشة للمحررين الأدبيين تنظمها الجائزة لأول مرة، وتهدف إلى تطوير مهارات المحررين المحترفين ورفع مستوى تحرير الروايات العربية، وتعقد في الفترة بين 18 و22 يناير الجاري في مؤسسة عبد الحميد شومان، في الأردن.

يُذكر أن الجائزة نظمت 13 ورشة للكتابة الإبداعية، عقدت في الإمارات والأردن وعُمان، وشارك فيها 95 كاتباً، وفاز بالجائزة ثلاثة منهم وهم أحمد سعداوي وعبد الوهاب عيساوي ومحمد حسن علوان.