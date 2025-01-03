ندوة حول «الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي»

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان «الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي: أرشفة الحاضر وصناعة المستقبل»، وذلك في آخر ندوات موسمه الثقافي لعام 2024، حيث ناقشت الندوة التطور التقني بوصفه ركيزة أساسية في دعم الإبداع والابتكار في الإعلام والأرشفة، وفي أهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل الإعلام الرقمي، وأهمية الإعلام في توثيق أحداث الماضي والحاضر وأرشفتها وإتاحتها وحفظها للأجيال. تطرقت الندوة، التي قدمها الإعلامي عبداللطيف الصايغ، إلى أهمية تضافر جهود الأرشيفات مع الإعلام الرقمي في تقديم المعلومات التاريخية الموثقة وصونها وأرشفتها، وإلى ضرورة عدم ترك الشركات العملاقة، مثل «غوغل» و«ميتا» وغيرهما بما تتمتع به من تكنولوجيا حديثة لتمتلك الأرشيفات وتتحكم بها.