روبي ويليامز لجمهور الإمارات: أنتم مصدر إلهام

تألق نجم البوب البريطاني، روبي ويليامز، خلال عرض أذهل الجمهور، الليلة قبل الماضية، في إطار الدورة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تنظمها «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح.

وأعرب النجم العالمي، الحائز 18 جائزة بريت والعضو السابق في فرقة «تيك ذات»، عن سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، مضيفاً: «أنتم مصدر إلهام للفنانين والمبدعين، وبدلاً من الحديث عن الترفيه، دعوني أقدمه لكم من خلال ألحاني ومقطوعاتي الموسيقية».

وغنّى المطرب البريطاني خلال الحفل باقة من أشهر أعماله التي تصدرت قوائم الأغاني.