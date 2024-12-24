رحلة سعيدة في «شتا حتا»

رحلة عائلية سعيدة، ومتعة للكبار والصغار، على صفحة مياه بحيرة ليم الهادئة، بين الجبال الشاهقة في حتا، موفرة لضيوف المدينة الجميلة تجربة ركوب قوارب الكاياك، ليجدف الجميع في أجواء آمنة، وسط الطقس الشتوي الرائع الذي يكسو المنطقة، والمهرجانات المتعددة التي تزين كل أرجاء المكان، تحت مظلة مبادرة «شتا حتا»، لتفتح العيون على مزيد من الكنوز الخفية في هذه المساحة الطبيعية الخلابة، التي تبهر ضيوفها من داخل الإمارات وخارجها، وحجزت لنفسها مكاناً بين أبرز الوجهات التي ترحب بزوارها على مدار العام.