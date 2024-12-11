«حروف إماراتية» تعبّر عن حب الوطن.. بأنامل 16 خطاطاً

زيّنت إبداعات 16 خطاطاً معرض «حروف إماراتية 9» الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وتضمن المعرض الذي جاء ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات 24 لوحة خطية، تنوعت بين كلمات مأثورة تعزز الولاء والانتماء، وآيات قرآنية تميّزت بجمال الخط ودقته.

وأشاد رئيس مجلس أمناء «مكتبة محمد بن راشد»، محمد المر، الذي افتتح «حروف إماراتية 9» بأعمال المعرض، وتنوع المدارس والخطوط، إضافة إلى مشاركة فنانين جدد في المعرض السنوي، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بجذب العناصر الشابة من أبناء الإمارات للحفاظ على الخط العربي، وتوثيق مقولات القادة. وثمّن الإقبال المتزايد من المرأة الإماراتية على تعلم وممارسة فن الخط العربي والتميّز فيه.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، أن الندوة ستواصل احتضان ورعاية الأعمال الفنية، وتبني المواهب الإماراتية في مختلف المجالات، التي توثّق من خلال مختلف الأعمال تاريخ وهوية الإمارات.

فيما أشار رئيس جمعية الإمارات لفن الخط، الفنان خالد الجلاف، إلى أن هذا المعرض السنوي يحرص على مشاركة مجموعة من الخطاطين الإماراتيين المخضرمين أو الواعدين، لإظهار حبهم للوطن، وقدراتهم في فن الخط العربي، مضيفاً أن «المعرض يُعدّ مشاركة في احتفالات عيد الاتحاد من قبل الخطاطين الذين نفخر بوجودهم وإقبالهم على تعلم هذا الفن».

من جانبها، قالت الخطاطة ندى المازمي، إنها شاركت بلوحتين من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهما: «بينونة» و«يا مرحبا» بخط النسخ على ورق تذهيب، واختيارها للنص لتوثيق أشعار الشيخ زايد والموروث من خلال الأشعار واللهجة الإماراتية.

بينما قالت فاطمة محمد عبدالرحيم (جوري) إن مشاركتها بعمل خطي واحد، وهو توثيق لمقولة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «إن البطون لو جاعت أكلت الجيف، كذلك العقول لو جاعت أكلت عفونة الأفكار»، والعمل بنوعين من الخط الكوفي «الفاطمي» و«المربع»، وذلك لما يتميزان به من مرونة وجمود في الوقت ذاته، ليعبّر العمل عن أهمية تقبل الأفكار وجمودها.

فيما ذكر الخطاط عمران البلوشي أنه يشارك بثلاثة أعمال في المعرض، عمل بالخط الكوفي المصحفي بقالب حديث تضمن مقولة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بجانب عملين يحاكيان المخطوطات المميّزة للقرنين الأول والرابع الهجريين بالخط الحجازي أو الخط المدني، وهي محاولات لإبراز الخطوط القديمة.

«ولادة دولة»

قالت الخطاطة، هاجر الكثيري، (إحدى طالبات الخطاط محمد مندي) إن لوحتها «ولادة دولة» التي تشارك بها في معرض «حروف إماراتية 9» استمدتها من خلال قراءتها لكتاب «قصتي» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومقولة سموّه المأثورة عن حبه لدولة الإمارات التي يقول فيها: «كل شخص يذكر لحظة ولادة مولوده الأول، يذكر لحظة ولادة حبه الأول، يذكر أول يوم في مدرسته الأولى، ووظيفته الأولى، وأنا أذكر لحظة ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة»، واللوحة مكتوبة بالخط الديواني الجلي مع الخط الكوفي، وميزتُ اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بالخط الكوفي المزخرف بالذهب بألوان علم الإمارات.

محمد المر:

. مواهب المعرض تؤكد ضرورة الاهتمام بجذب العناصر الشابة من أبناء الإمارات للحفاظ على الخط العربي.

خالد الجلاف:

. المعرض يُعدّ مشاركة في عيد الاتحاد من قِبَل الخطاطين الذين نفخر بإقبالهم على تعلم فن الخط.

. 24 لوحة خطية في المعرض الذي تستضيفه ندوة الثقافة والعلوم في دبي.