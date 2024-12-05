«الأرشيف» يطلق مبادرة «نحتفل معاً»

في إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرة «نحتفل معاً»، إثراءً لمظاهر الاحتفال في سفارات دولة الإمارات الـ127 في مختلف دول العالم.

وتضمنت المبادرة تزويد سفارات الدولة في مختلف دول العالم، بصندوق يضم عدداً كبيراً من الصور التي تجسّد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيام الاتحاد المجيد، والاستدامة، إضافة إلى شعار يحمل صورة المؤسِّس والباني الشيخ زايد، ومادة فيلمية تحكي قصة قيام اتحاد الإمارات، ما يسهم في إبراز الهوية الوطنية، وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية، تأكيداً لروح التعاون والعمل المشترك.