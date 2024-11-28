عشاء بنكهة تراث وثقافة الإمارات لضيوف المنتدى

أقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظّمة لمنتدى المرأة العالمي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «الشريك الثقافي للمنتدى»، حفل عشاء في حي الشندغة التاريخي، على شرف ضيوف الدورة الثالثة للمنتدى المنعقد تحت رعاية وبحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر حفل العشاء ضيوف المنتدى السيدات الأُول من الدول الصديقة والشقيقة المشارِكات في المنتدى، ونخبة من الوزراء والوزيرات وصنّاع القرار والخبراء الدوليين من المنطقة والعالم، إلى جانب شركاء المنتدى من القيادات والمسؤولين في المنظمات والمؤسسات العالمية، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، وعدد من القيادات والشخصيات النسائية البارزة في الدولة.

ثنائية دبي الفريدة

ورحّبت منى غانم المرّي بضيوف دولة الإمارات المشاركين في المنتدى، مؤكدةً أن الشعار الذي يحمله المنتدى في دورته الثالث وهو «قوة التأثير»، ينسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تؤمن بأهمية تعزيز فرص الحوار، وبناء الشراكات لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وقالت إن تمكين المرأة، وتعزيز فرص مشاركتها في بناء مستقبل شعوب المنطقة، ليسا مجرد حلم أو شعار، بل هدف أثبتت دولة الإمارات من خلال تجربتها الرائدة أننا قادرون على تحقيقه معاً، معربة عن سعادتها باستقبال ضيوف المنتدى في حي ومنطقة متحف الشندغة التاريخي الذي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً، لتثبت دبي للعالم أجمع أن المستقبل ملك لمن يجرؤ على الحلم والعمل.

وتابعت المري أن حي الشندغة التاريخي، الذي يمتزج مع التقدم الحضاري والعمراني لمدينة دبي، يعبّر عن هويتها الفريدة، والفكر الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ثنائية مدينة تجمع بين عراقة الماضي وجمالية الحاضر، لتتحول إلى أفضل مدينة للعيش والعمل، والوجهة الأولى للمواكب والكفاءات الإبداعية والقطاعات الثقافية من العالم.

العمق التاريخي

ورحبّت هالة بدري بضيوف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، وقالت في كلمتها الترحيبية: «يشرفنا حضوركم في هذه المنطقة التاريخية، ومشاركتكم في فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، الذي تستضيفه دبي، سعياً منها لإقامة حوار بنّاء حول مستقبل المرأة في المنطقة والعالم».

وتابعت: «يوفر حي ومتحف الشندغة تجارب ثقافية متنوعة، بما يحمله من بُعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة، كلها عوامل أسهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي، فالثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، ومنتدى المرأة العالمي يعزز بلا شك هذا المفهوم».

جولة ثقافية

اصطحب وفد من مؤسسة دبي للمرأة، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ضيوف المنتدى في جولة للتعرف إلى ملامح من تاريخ وتراث دبي في حي الشندغة التاريخي، وقصة خور دبي منذ نشأته، وأهميته التاريخية والاقتصادية لأهل دبي منذ القدم، كما استمتع ضيوف المنتدى بتذوق الأطباق التي تم تحضيرها خصيصاً لحفل العشاء، بمشاركة الشيف الإماراتي، ميثاء الورشو، وأنغام العازف الإماراتي عبدالله الشامسي.

الأكبر من نوعه

يُعد منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، الذي عُقد على مدى يومين، تحت شعار «قوة التأثير»، الأكبر من نوعه عالمياً في مجال دعم المرأة، ويناقش من خلال أكثر من 130 جلسة، وبمشاركة أكثر من 250 متحدثاً و25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، سُبل بناء الشراكات التي تعزز دور المرأة وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 6000 مشارك من داخل دولة الإمارات وخارجها من القادة العالميين وصناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين.

منى المري:

. سعداء باستقبال ضيوف المنتدى في حي تاريخي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً.

هالة بدري:

. يوفر حي الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بُعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة.