مهرجان دبي لمسرح الشباب يرفع الستار الليلة

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الـ15 من مهرجان دبي لمسرح الشباب الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي المحلي، وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على دعم المواهب الناشئة وتشجيعها على مواصلة مسيرة الإبداع، وإنتاج أعمال متفردة بوصفها صناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية، ما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وتشهد نسخة المهرجان الحالية، التي تستمر حتى 28 الجاري في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مشاركة سبعة عروض مستلهمة من الواقع، تقدمها جمعيات وفرق مسرحية محلية، تتنافس جميعها على جوائز «دبي لمسرح الشباب».

وسيرفع المهرجان الستار الليلة مع عرض «يرجى عدم الاتصال» من تأليف محمد صالح السيدي وإخراج عبدالله الحمادي، وأداء فرقة مسرح العين.

ويضم المهرجان برنامجاً حافلاً بالعروض والنقاشات، منها مسرحية «صرخة أمل» لمسرح جمعية أبوظبي للفنون، و«عزلة» من تقديم فرقة جمعية دبا للثقافة والفنون، و«هل أراك» لأعضاء فرقة مسرح خورفكان للفنون، وستقدّم فرقة ربع قرن للمسرح وفنون العرض مسرحية «علة بلا دواء»، كما ستعرض فرقة مسرح دبي الوطني «جيران القمر»، فيما سيكون عرض «سيناريست» لفرقة مسرح دبي الأهلي.

وستتولى لجنة التحكيم تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وأفضل سينوغرافيا.

وستكرّم «دبي للثقافة» الفنانة الإماراتية رزيقة طارش، بجائزة «شخصية العام المسرحية» تقديراً لمساهماتها في إثراء المشهد الفني المحلي.

ويضم برنامج المهرجان مجموعة من الندوات التطبيقية، تحت إشراف ومشاركة باحثين وفنانين وممارسين مسرحيين سيقدّمون قراءات نقدية لمضامين الأعمال المسرحية وأساليبها، إلى جانب تقييم أداء الفرق على الخشبة.

• 7 عروض تتنافس على جوائز المهرجان.