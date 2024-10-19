«مهرجان الإثارة والتشويق» يستقبل عشاق أدب الجريمة والغموض

تفتح الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» أبوابها أمام عشاق الإثارة والغموض، حيث يلتقي الجمهور نخبة من كتّاب الجريمة والتشويق من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، الذي يقام على مدار أربعة أيام من السابع إلى 10 نوفمبر.

ويوفر المهرجان الذي ينظم بالتعاون مع «مهرجان الإثارة والتشويق في نيويورك»، منصة لـ14 كاتباً عربياً وأجنبياً، إلى جانب تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تسلط الضوء على هذا النوع الأدبي.

وتضم قائمة الأدباء الأجانب المشاركين في الدورة الثالثة من المهرجان كلاً من الكاتبة تيس غريتسين، مؤلفة روايات التشويق والإثارة الحاصلة على جوائز عدة مرموقة، والتي حققت كتبها «ساحل الجواسيس» و«الجاذبية» أعلى المبيعات، وفي حصيلتها 32 رواية تُرجمت إلى 40 لغة، وسجّلت مبيعات 40 مليون نسخة.

ويستضيف المهرجان الكاتبة الأميركية إيزابيلا مالدونادو، الحائزة جوائز عدة، والتي حققت مبيعات كبيرة لرواياتها الخيالية مثل «تدخّل قاتل»، و«لعبة قاتل»، حيث ألّفت ثلاث سلاسل من روايات الإثارة.

ويشارك في المهرجان الأديب الأميركي جون. ج. نانس، الذي أصدر 23 كتاباً جاءت ضمن قائمة «نيويورك تايمز» لأكثر الكتب مبيعاً، منها 16 رواية تشويق كـ«المقاربة الأخيرة»، و«لماذا يجب أن تطير المستشفيات»، إلى جانب مواطنته الكاتبة ستيف تشا، مؤلفة قصص حائزة جوائز عديدة في مجال الإثارة الخيالية، منها «بيتك سيدفع الثمن»، وثلاثية «أغنية العرعر».

ومن كندا تنضم إلى المهرجان الكاتبة ك.ج. هاو، الحائزة جوائز دولية، ومؤلفة روايات التشويق الأكثر مبيعاً مثل «اختطاف في السماء»، و«سمسار الحرية»، وأخيراً الكاتبة الأميركية كاثلين أنتريم، الحائزة جوائز عالمية، ومؤلفة روايات تشويق وإثارة حققت أعلى المبيعات، منها «جريمة كبرى».

ومن العالم العربي، يشارك الكاتب المصري أحمد مراد، الذي تحولت العديد من أعماله الأدبية إلى أفلام سينمائية ناجحة، مثل «تراب الماس»، و«الفيل الأزرق» الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر، كما حققت إصداراته مبيعات عالية، مثل «موسم صيد الغزلان». والروائي المصري أمير عاطف المتخصص في أدب الإثارة والتشويق والغموض، والذي حققت رواياته شهرة واسعة، منها رواية «طارئ»، و«لا شيء مما سبق»، و«لوغاريتم»، إلى جانب مواطنه الكاتب يحيى صفوت، مؤلف روايات الغموض والخيال والبارانورما والتشويق ذات الرسائل الفلسفية الإنسانية، منها رواية «دفتر ناعوت»، و«ما أخفاه الرماد».

جلسات نقاشية وورش عمل وتوقيع كتب

ويشهد اليوم الأول من المهرجان (السابع من نوفمبر)، جلسة نقاشية بعنوان «كيف تصنع بطلاً أو شريراً مقنعاً؟»، بمشاركة تيس غريتسين، وسعد عابد الفهد، وفايز القراشي، وتديرها كاثلين أنتريم، وفي اليوم الثاني (الثامن من نوفمبر) جلسة «كتاب إلى فيلم: تحويل الروايات إلى أعمال سينمائية»، مع إيزابيلا مالدونادو، وجون. ج. نانس، ويحيى صفوت، وتديرها ك.ج. هاو. أما الكاتب أحمد مراد فيرافق جمهور المعرض في ورشة حول كتابة قصص التشويق ثلاثة أيام من الثامن إلى 10 نوفمبر، في حين يستضيف اليوم الثالث (التاسع من نوفمبر) ورشة عمل بعنوان «ما الذي يجعل الكتاب شائقاً؟» تقدمها الكاتبة تيس غريتسين.

أما اليوم الرابع والأخير (10 نوفمبر)، فيشهد ورشة عمل بعنوان «عقلية قاتل متسلسل»، تقدمها الكاتبة إيزابيلا مالدونادو، إضافة إلى جلسة نقاشية تحمل عنوان «صياغة افتتاحية مثالية لرواية التشويق»، مع ستيف تشا، وأمير عاطف، وعثمان عبد، ومحمد الناصر، وتديرها ك.ج. هاو، كما تتضمن فعاليات المهرجان جلسات توقيع كتب لأعمال الكاتبات والكتاب المشاركين في نهاية كل جلسة نقاشية وورشة عمل، على مدار أيام المهرجان الأربعة.

ويشارك كتّاب المهرجان ضمن فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من السادس إلى 17 نوفمبر المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «هكذا نبدأ».

• 14 كاتباً عربياً وأجنبياً من كتّاب الجريمة والتشويق من مختلف أنحاء العالم.