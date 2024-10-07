أجراس كاتدرائية «نوتردام» الـ 8.. جاهزة مجدداً

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن اكتمال إعادة تثبيت أجراس كاتدرائية «نوتردام دو باري» الثمانية بتركيب «جرس غابريال».

وكتبت الوزيرة عبر منصة «إكس» أول من أمس: «انتهت إعادة التركيب للتو مع جرس غابريال، الأثقل بين الأجراس الثمانية (4162 كيلوغراماً)».

ودخلت ورشة ترميم تحفة الفن القوطي، التي أتى عليها حريق ضخم في 15 أبريل 2019، مرحلتها النهائية قبل شهرين من إعادة افتتاحها المقررة في السابع من ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة المسؤولة عن ترميم المَعلَم الباريسي الشهير، إن الأجراس الثمانية «نُظِّفَت، ورُمِّمَ اثنان منها تضررا من حرارة الحريق».

ونشرت فيديو على «إنستغرام» يُظهر فرق عمل ترميم الكاتدرائية، التي بلغت الأشغال فيها مراحلها الأخيرة، منكبّة على تجميع جرس «غابريال» وتركيبه.