سوق مدينة جميرا يحتفي بعيده الـ 20.. بين التراث والطبول

يحتفي سوق مدينة جميرا، خلال الشهر الجاري بالذكرى الـ20 لافتتاحه، إذ يُعدّ من أبرز الوجهات في دبي ضمن منتجع مدينة جميرا الشهير، ويتميز بتصميمه وهندسته المعمارية ووجهاته الترفيهية البارزة وموقعه الخلاب الذي يطلّ على برج العرب.

ويستضيف سوق مدينة جميرا احتفاء بالمناسبة فعاليات ثقافية متنوّعة كلّ سبت وأحد طوال هذا الشهر. وسيحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بأجواء الماضي مع قارعي الطبول التقليدية. ويمكن للزوّار التقاط الصور مع الصقور، ومشاهدة صنّاع السلال وشباك الصيد الذين يحافظون على الموروث، فضلاً عن الحرف اليدوية القديمة والألعاب التقليدية التي يتنافس الجميع من خلالها لإضفاء أجواء تمتاز بالحنين إلى التراث الإماراتي القديم.

ويسهم السوق في إعادة إحياء التقاليد المتوارثة والحفاظ على العادات القديمة وصونها لأجيال المستقبل والوافدين والزوّار من أنحاء العالم، إذ يضمّ ساحة تراثية خاصّة، وهي عبارة عن سوق يمتاز بتصميمه الذي يسلّط الضوء على تاريخ دولة الإمارات العريق.

وتقدّم هذه الساحة التراثية للزوّار فرصة التواصل مع الباعة المحليين الذين يعرضون مجموعة واسعة وغنية من المنتجات التقليدية.

ويوفر السوق منصّة للفنانين والمبدعين المعاصرين على المستوى المحلي. ويحظى الزوّار الذين يتجوّلون في أروقة السوق وممراته بفرصة رؤية أكثر من 10 لوحات جدارية مرسومة يدوياً من إعداد فنانين محليين ناشئين ومعروفين، بما يعكس الثقافة المحلية الغنية عبر دمج الماضي في الحاضر والمستقبل.