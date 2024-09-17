«مهرجان البدر» يستضيف ورشتين حول الخط و«القصص المشوّقة»

واصل «مهرجان البدر» في الفجيرة فعالياته، إذ شهدت أنشطة اليوم الرابع ورشتين، الأولى بعنوان «كيف تحكي قصة لطفلك قبل النوم؟»، من تقديم المدرب الإماراتي حمد الشامسي، والثانية بعنوان «الخط الحر»، قدمها فنان الخط العربي ضياء علّام.

وسلط حمد الشامسي خلال الورشة الأولى الضوء على أهمية رواية القصص في تربية الأطفال، مشيراً إلى أن أفضل من روى القصص كان رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم.

واستعرض كيف كان الرسول يروي القصص لأصحابه، لافتاً إلى أن السرد النبوي يُعتبر من أفضل الأساليب لتقديم القصص.

من جانبه، استعرض فنان الخط العربي ضياء علّام في الورشة الثانية أنواع الخط وتكوينه بخبرة منهجية وعلمية، موضحاً أن الخط الحر أحد أهم الفنون الموجودة حالياً، بسبب استخداماته الفنية المتعددة.