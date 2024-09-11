«أقدم مجلة في العالم» إلى مالك جديد

بيعت مجلة «ذي سبيكتيتر» البريطانية، المملوكة لمجموعة «ذي تلغراف» الصحافية البارزة، إلى صندوق التحوط «بول مارشال» مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بعد عام من طرحها للبيع، كما أفادت المجلة، أمس.

وكتبت المجلة الأسبوعية على موقعها الإلكتروني «سيصبح الممول السير بول مارشال المالك الـ14 للمجلة».

وأضافت «ذي سبيكتيتر»: «بول مارشال معجب بما حققناه، ويؤمن بقيم المجلة، وقبل كل شيء، يعلم أنه بإمكاننا التقدم أكثر مع زيادة الاستثمارات».

ويمتلك المالك الجديد للمجلة مجموعة «أنهيرد» الإعلامية، وقناة «جي بي نيوز» التلفزيونية.

وتأسست «ذي سبيكتيتر» عام 1828، وتصف نفسها بأنها أقدم مجلة في العالم. وتعتمد المجلة سياسة محافظة، وتولى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون رئاسة تحريرها سابقاً.