هيئة الشارقة للكتاب تحتفي بالفائزين بجائزة «ناشري كتب الأطفال»

احتفت هيئة الشارقة للكتاب بالفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في دورتها الـ11، في حفل نظم ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وكرّم الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن ركاض العامري، ثلاث دور نشر من الإمارات ومصر وفلسطين، لإصداراتها المتميّزة التي جمعت بين جودة المحتوى والتميّز في مستوى الإنتاج والطباعة.

وحصدت دار رحيق للنشر المصرية الجائزة عن فئة «كتب الطفولة المبكرة» عن كتاب «ماذا لو» للكاتبة مريم عصام، ورسوم هيام صفوت. بينما فاز عن «كتب الطفولة المتوسطة» مجموعة كلمات للنشر الإماراتية، عن كتاب «خطوات» تأليف عبادة تقلا ورسوم لايا كاريرا. وعن فئة «كتب اليافعين» فازت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي الفلسطينية عن كتاب «محرك الدمى» للكاتبة هدى الشوا، ورسوم عبدالله قواريق.

كما كرّم العامري لجنة تحكيم الجائزة، التي ضمت كلاً من الفنانة فاطمة العامري (الإمارات)، والكاتبة أمل فرح (مصر)، والناشر غسان ربيع (سورية).

وأعربت أمل فرح عن فخر أعضاء لجنة التحكيم بالمشاركة في اختيار الكتب الفائزة، إذ أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على الإنتاج المعرفي للناشرين لعام 2024، مشيرة إلى أن الجائزة شهدت تقديم 80 عملاً متنوعاً، وكان التقييم بناء على معايير تشمل جودة النص، والإبداع في المعالجة، وكفاءة إدارة عملية الإنتاج، مؤكدة أن الكتب المختارة تُبرز جهود الناشرين في الاهتمام بكل تفصيل، بدءاً من توليد الفكرة وحتى الوصول إلى مرحلة الطباعة، مروراً بجميع المراحل الإبداعية من اختيار الورق، وتصميم الغلاف، والرسومات التي تناسب الأطفال وتنمي خيالهم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 75 ألف درهم توزعت بالتساوي على فئاتها الثلاث بواقع 25 ألف درهم لكل فئة.