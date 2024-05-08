الذكاء الاصطناعي وصل إلى قصص «المانغا»

أعلنت شركة يابانية ناشئة، أمس، أنها تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة قصص «المانغا» المصورة إلى اللغة الإنجليزية، بشكل أسرع بخمس مرات، وبتكلفة أقل بنسبة 90% مما هي عليه في الوقت الحاضر.

وحققت أعمال من نوع الرسوم المتحركة اليابانية (المانغا)، بينها «وان بيس» و«دراغون بول»، نجاحات كبيرة في اليابان، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذه السوق إلى 42.2 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق شركة «أورنج إنك» الناشئة.

لكن الشركة قالت إن نحو 2% فقط من الإنتاج السنوي لليابان البالغ 700 ألف مجلّد «مانغا» يصدر باللغة الإنجليزية، «ويرجع ذلك جزئياً إلى عملية الترجمة الصعبة»، لكن من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، تهدف «أورنج إنك» إلى إنتاج 500 قصة «مانغا» باللغة الإنجليزية شهرياً.