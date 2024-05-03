«تكنو ترند».. رحلة مشوقة في عوالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

رحلة باهرة في عوالم التكنولوجيا والرقمنة، يقدمها برنامج «تكنو ترند» لمتابعي قناة «سما دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، حيث يكشف لهم عن آخر مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية في مختلف المجالات، التي تهدف الى تطوير إنتاجية وتنفيذ العمل بدقة عالية واختصار الوقت، ما يسهم في توفير ما يحتاج إليه أفراد المجتمع من رفاهية. ويستعرض البرنامج الذي يقدمه المذيع علي القنوبي كل أربعاء، أبرز التقنيات والتطبيقات، بدءاً من تاريخها ومروراً بتفاصيل آلية استخدامها والنقاط الإيجابية والسلبية فيها، وما يمكن أن تحققه من نجاحات في المستقبل.

خلال حلقاته التي تمتد على مدار نحو 30 دقيقة، لا يتجاهل البرنامج ما تشهده دبي والإمارات من تطور لافت في مجالات الرقمنة، وذلك من خلال استعراضه للجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة في تطوير خدماتها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطلعات دبي ورؤاها الطموحة، كما يحرص البرنامج على رفع مستوى الوعي لدى الشباب وأولياء الأمور في جميع مجالات التكنولوجيا، ويسهم في تحفيز روح الابتكار لدى الشباب، وحثهم على سلوك دروب الإبداع والتميّز، من خلال تسليطه الضوء على أصحاب المواهب في قطاع التكنولوجيا، وابتكاراتهم وأفكارهم وإنتاجاتهم التي تسهم في تسهيل الحياة، ورفع مستوى جودتها في دبي، وهو ما يمكن تلمسه من خلال استضافة البرنامج لمجموعة من المسؤولين والشخصيات الفاعلة في هذا المجال، من بينهم الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، والتي منحت متابعي البرنامج نظرة واسعة عن المركز وبرامجه المتخصصة في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايته للمبتكرين، فيما تناول الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال والتسويق - جميعة الاتحاد التعاونية، تجربة الجمعية في إدراج التسوق الذكي في فروعها.

أما المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، فسلّط الضوء على دور جمارك دبي في نهضة دبي الاقتصادية وريادتها التجارية من خلال رقمنة الخدمات وأتمتة أنظمتها، وغيرها. كما تحدث مروان الجناحي، مهندس إنشائي رئيس في بلدية دبي، عن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها في دبي، بينما أشار محمد الشارد، مدير العمليات الرقمية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى دور موظف «رماس» الافتراضي، وما يقدمه من خدمات نوعية لمتعاملي شركة «ديوا»، وغيرهم الكثير.

وأشار الإعلامي علي القنوبي إلى أهمية برنامج «تكنو ترند» ودوره في تعريف متابعي قناة «سما دبي» ومنصة أوان الرقمية حول ما تشهده التكنولوجيا من تطور لافت وقفزات نوعية. وقال: «تُعدُّ دبي من أكثر المدن اهتماماً بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار ومواكبة المستقبل، حيث سعت إلى تطوير منظومتها الاقتصادية وخططها واستراتيجياتها المتعلقة بهذه المجالات، وهو ما جعلها في صدارة المدن العالمية في مجال نقل التكنولوجيا في قطاعي الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها، كما عملت الإمارة على تهيئة بيئة مثالية حاضنة لعدد كبير من الشركات المرموقة والناشئة العاملة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن برنامج «تكنو ترند» يمثّل بوصلة لتعريف عشاق التكنولوجيا بأبرز وآخر الأخبار المتعلقة بهذا المجال. وأضاف: «البرنامج يضيء على أبرز ما يشهده هذا المجال من تطور وقفزات نوعية، من حيث التطبيقات والابتكارات بشكل عام وغيرها والتي أسهمت في نقل دبي والإمارات على مرّ السنوات الماضية نحو مستقبل باهر، كما يركز على إبراز أصحاب المواهب وما يمتلكونه من قدرات وما يقدمونه من ابتكارات واختراعات تسهم في تقديم حلول نوعية تهدف إلى تسهيل حياتنا ورفع مستوى جودتها».

مواعيد

برنامج «تكنو ترند» يعرض مساء كل أربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات، وهو من إنتاج رفيعة الحمادي، وإعداد عقيلة قاسمي، وإخراج سلمان الزارعي.