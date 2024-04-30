15 فناناً من أجيال مختلفة في «الزمن مرسوماً»

ضمن برنامجها لصيف 2024، تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» في الفترة من الرابع من مايو إلى الرابع من أغسطس المقبلين، في المباني الفنية بساحة المريجة.

ويعد المعرض مشروعاً بحثياً يحاول استكشاف النطاق الواسع للرسم وإمكاناته كممارسة فنية ذات جذور تاريخية، منطلقاً من دراسة متعمقة للأشياء الجديدة والتاريخية ضمن مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، وجامعاً بين الأعمال الفنية عبر وسائط مثل الورق والخشب والصوت والفيديو، والتي تحلل في سياق ممارسات الرسم المعاصرة، المستوحاة من الأساليب والتقاليد الفنية التي تطورت على مدى قرون في ثقافات إفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

ويستكشف «الزمن مرسوماً: ثنائيات»، وهو المعرض الافتتاحي ضمن سلسلة معارض هذا المشروع البحثي، مفهوم «الثنائيات» والاستجابات اللمّاحة، فمن خلال تصميمه وسينوغرافيته الخاصة توجّه مجموعة من الثنائيات الفنية المنسجمة والمتراقصة الزوار عبر قرن من الفن، رغم أن حركاتها تتسم أحياناً بالتنافر الدقيق أو الارتباط المنقوص، وعبر ترتيب تجاوري متقصّد للأعمال الفنية، تساعد مواقعها في توضيح كيف تلعب العناصر المختلفة مثل الخط والحركة والأداء والإيماءة دوراً عبر أشكال متعددة من الوسائط.

ويضم المعرض أعمالاً لـ15 فناناً من أجيال مختلفة، يبتكرون خرائط نابضة بالألوان والملمس عبر الأصباغ والورق والخطوط والعلامات التي تتبدى من خلال حركات حرة ومقيدة، على شكل إيماءات تعرض صورة مركّبة عن ماهية الرسم والإمكانات التي يمكنه تحقيقها في الوقت الحاضر.

وتشمل قائمة الفنانين كلاً من: آمال قناوي، بايا، منير كنعان، كلوديت جونسون، ديفيد كولوان، إدوارد بوتيربروت، فريدة لاشاي، حسن شريف، هيلين خال، إبراهيم الصلحي، إبراهيم مسعودة، كمالا إبراهيم إسحاق، كيماثي دونكور، عمر خيري، وثيستر غيتس.

تجلّى معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» بعد اقتناء أعمال جديدة للفنانة كلاوديت جونسون، التي تعد من أبرز الشخصيات في حركة الفنون السوداء في بريطانيا بالثمانينات، إذ اعتبرت صورها السياسية المركبة شكلاً من أشكال الرسم، بغض النظر عن مخططها أو سطحها أو الوسيط المستخدم فيها، واختير عرض عملين من سلسلة الفنانة «أشكال واقفة» (2021)، وهي بورتريهات بالحجم الطبيعي تبدو للوهلة الأولى أنها بورتريهات شخصية لجونسون، لكنها في الواقع عبارة عن أجسام مزدوجة، ونماذج بديلة، وأشكال متراصة، وبقايا من الواقع اليومي وأحلام اليقظة اليومية.

أرشيف سوداني

يضم المعرض أرشيفاً عن حياة وأعمال الفنان السوداني الراحل عمر خيري (1939-1999)، إذ تُعرض صفحات عدة، مطبوعة ومكتوبة بخط يده، من مخطوطة بعنوان «سيرة سكونكوكور الذاتية»، الصادرة عام 1972، وتقدم تفاصيل عن حياة شخصية جورج إدوارد سكونكوكور، المستكشف الطموح (وشخصية خيري الأخرى)، الذي لم ينغمس في الجماليات الغربية فحسب، بل احتضن أيضاً تقاليد وثقافة موطن خيري، السودان.