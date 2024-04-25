5 عروض من «الوسطى» تتأهل لختام «الشارقة للمسرح المدرسي»

اختتمت، أمس، في المركز الثقافي لمدينة الذيد، المنافسات التمهيدية لمدارس المنطقة الوسطى المشاركة في الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي.

وأعلنت لجنة التحكيم المكوّنة من الفنانين إبراهيم سالم، وعبدالله مسعود، وخولة الهادف، العروض المتأهلة للمرحلة الختامية من المهرجان، وذلك بعد تقييم العروض حسب المراحل التعليمية المختلفة.

وفازت بجائزة العرض المسرحي المتكامل مدرسة الثميد (الحلقة الأولى - بنات) عن مسرحية «الدُمى تحتج»، ومدرسة مليحة (حلقة ثانية - بنات) عن «كان والمبتدأ الملك»، ومدرسة المدام «حلقة ثانية - بنين» عن «تحت السيطرة»، ومدرسة البردي «ثانوي - بنات» عن «صديقتي الخيالية»، ومدرسة الثميد (ثانوي - بنين) عن «البرواز».

وتأهلت العروض للمشاركة في المرحلة الختامية من المهرجان، التي تنظم في الفترة من 13 إلى 20 مايو المقبل بقصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وتنطلق اليوم المنافسات التمهيدية لمدارس الشارقة التي تشارك بـ23 عرضاً تضم خمسة عروض للحلقة الأولى، و11 للثانية، وسبعة للمرحلة الثانوية، وستقدم العروض في معهد الفنون المسرحية.