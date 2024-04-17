«نادي بيت الحكمة» يعود مع 3 أعمال أيقونية

أطلق بيت الحكمة بالشارقة موسماً جديداً من برنامج «نادي كتاب بيت الحكمة»، يمتد على مدى أشهر أبريل ومايو ويونيو، إذ سيكون الجمهور على موعد مع ثلاثة أعمال أدبية أيقونية تركز على أدب «المقاومة» وهي: قصيدة «جدارية» للشاعر محمود درويش، ورواية «المتعاطف» للكاتب فاييت ثانه نغويين، و«ثلاثية غرناطة» للكاتبة رضوى عاشور، بهدف تعزيز الوعي الثقافي المجتمعي والتشجيع على القراءة الواعية والتحليلية.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي: «نحرص على تقديم برامج ثقافية متميّزة تربط الواقع بالتاريخ، وتسهم في تطوير مجتمع القرّاء وتعزيز الوعي الثقافي لديهم، إذ نؤمن بأهمية تحليل الكتب في اكتشاف أنفسنا والتعرف إلى أشكال التحديات التي تواجهنا للعمل على تجاوزها».

وأضافت: «يسعى برنامج نادي كتاب بيت الحكمة إلى جعل القراءة تجربة غنية تتجاوز حفظ المعلومات، وتصل إلى تطوير أدوات الفكر النقدي، وتحليل الأحداث والموضوعات، ومن خلال التنوع في تناول الكتب المختارة، ونمكن القرّاء من معرفة أصناف وأنماط أدبية وفنية متعددة استفادت من الروايات والتأريخ، مثل المسرح والسينما والغناء، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع القرّاء في هذه الرحلة الثقافية الغنية، والاستفادة من ضيوفها وخبراتهم ورؤاهم القيمة».