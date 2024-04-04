من مصر.. أحد أقدم الكتب في العالم للبيع بـ 3.8 ملايين دولار

يُطرح كتاب من مصر يعود إلى فجر المسيحية ويعد من أقدم الكتب الموجودة في العالم، للبيع في مزاد بلندن في 11 يونيو المقبل.

وتعود مخطوطة كروسبي شوين - المكتوبة باللغة القبطية على ورق بردي - إلى ما بين 250 و350 ميلادية، وكُتبت في أحد أقدم الأديرة المسيحية. ووفقاً لدار كريستيز، فإن قيمة بيعها ستراوح بين 2.6 و3.8 ملايين دولار.

ونَسخ هذا الكتاب - الذي يضم 104 صفحات (52 ورقة) - كاتب واحد على مدى 40 عاماً في أحد الأديرة في صعيد مصر واحتفظ به خلف زجاج شبكي.

واكتُشفت المخطوطة بمصر في خمسينات القرن الماضي وحازتها جامعة مسيسيبي، إذ احتفظت بها حتى عام 1981. وحصل عليها جامع المخطوطات النرويجي مارتن شوين في 1988، ويبيعها بمزاد علني مع بعض المعالم البارزة الأخرى لمجموعة شوين الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في العالم.