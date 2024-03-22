قادة صناعة النشر والتوزيع يلتقون في «مؤتمر الموزعين الدولي»

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي» يومي 27 و28 أبريل المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة»، والذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، ويجمع المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نخبة من موزعي وناشري وبائعي الكتب من المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، إضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

ويشهد المؤتمر برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة، تشمل مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والخطابات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في النشر والتوزيع، ويبحث تحديات سوق الكتاب، والفرص التي يتيحها تطور التقنيات الرقمية، ويستكشف أحدث التوجهات والاستراتيجيات الرامية لتطوير وتعزيز تقدم قطاع النشر.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز الروابط بين مكونات منظومة صناعة الكتاب والارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، وذلك تجسيداً لتوجيهات «هيئة الشارقة للكتاب».

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تلتزم هيئة الشارقة للكتاب بدعم قطاع النشر والناشرين وموزعي الكتب في الوطن العربي، على وجه التحديد، إذ يعكس المؤتمر التزام الإمارة الراسخ بدعم المبادرات الثقافية العربية، وتعزيز حضورها على الساحات العالمية».