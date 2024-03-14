«ديوانية بوم» في جامعة نيويورك أبوظبي

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثالثة من فعالية «رمضانيات» التي تمتد لمدة أسبوع من الغد وحتى 21 الجاري، وتتضمن سلسلة من العروض التي تستضيفها ثلاث من مؤسسات الجامعة، وهي مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

وتنطلق الفعالية بعرض «ديوانية بوم» (لمدة ثلاثة أيام) من تنظيم أستاذ جامعة نيويورك أبوظبي وأخصائي علم الشعوب الموسيقي التطبيقي وعازف الغيتار غازي المليفي الذي يقود فرقة «ديوانية بوم». سيقدّم الأستاذ غازي مفهوم الديوانية الكويتي، وسيشارك في الأداء أعضاء فرق تقليدية، منها فرقة حمد بن حسين، وفرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية لنشر الفن التقليدي الكويتي، وتحديداً الأغنية البحرية، إضافة إلى حضور ضيف شرف كل ليلة، ومنهم عازف الكمان ليث صديق، والموسيقار مبارك علي حجي.

ويستقبل رواق الفن جمهوره خلال رمضان، حيث يستمر معرض «في هذا الآن» الذي تواصل فيه الفنانة موزة المطروشي مشروعها لتوثيق ممارسات الخبازين وصانعي الحلوى، وتشكّل حروفاً من العجين في عرض على مدار 16 و17 الجاري.

كما يستضيف رواق الفن ورشة عمل للعائلات، تستوحي نشاطها من أعمال الفنانة هالة ريجايان، إذ سيشكّل المشاركون فيها أعمالاً فنية من الخيوط بأشكال هندسية.

وتختتم الفعالية رمضانيات بعرض «ليالي رمضان: روح الأمومة» الذي ينظمه معهد جامعة نيويورك أبوظبي، ويضم حواراً مع نورية العبيدلي حول نعم الأمومة، وعرض فني لشيرين تهامي، وقراءات لفاطمة المزروعي، وأناشيد من أداء طلاب جامعة نيويورك أبوظبي.