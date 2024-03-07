نهيان بن زايد يتوج السعودي محمد الوادعي ببيرق «شاعر المليون»

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشاعر السعودي محمد آل مداوي الوادعي ببيرق الشعر في الأمسية الختامية من الموسم الـ11 لبرنامج «شاعر المليون»، وقدمها الإعلاميان سعود الكعبي وميثا صباح.

وبعد تنافس خمسة سعوديين وكويتي على اللقب ضمن فعاليات الحلقة الختامية، ظفر به محمد آل مداوي الوادعي، من المملكة العربية السعودية، وحل في المركز الثاني عامر محمد بن مبشر، فيما جاء مبارك بن مدغم الأكلبي في المركز الثالث، وأحرز عبدالله حنيف اليامي المركز الرابع، وجاء صلاح بن ضاحي الحربي في المرتبة الخامسة، من المملكة العربية السعودية، فيما حصل فيصل عبيريد العازمي من الكويت على المركز السادس. وصحب المنافسات تفاعل ملايين المتابعين الداعمين لرحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ40 درجة، تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية).

وحصل الوادعي على 76 درجة في المركز الأول، وجائزة قدرها خمسة ملايين درهم، ولقب «شاعر المليون»، وحل في المركز الثاني عامر محمد بن مبشر بحصوله على 57 درجة، وجائزة مالية أربعة ملايين درهم، فيما جاء مبارك بن مدغم الأكلبي في المركز الثالث، وحصل على 56 درجة، وجائزة ثلاثة ملايين درهم، وأحرز عبدالله حنيف اليامي المركز الرابع بـ55 درجة، وجائزة مليوني درهم، وجاء صلاح بن ضاحي الحربي في المرتبة الخامسة بجمعه 53 درجة، وجائزة مليون درهم، فيما حصل فيصل عبيريد العازمي على 53 درجة في المركز السادس، وجائزة 600 ألف درهم.