«المالو ماضي مالو حاضر» يختتم الأيام التراثية

أمام قلعة الفجيرة التاريخية، اختتمت فعاليات «الأيام التراثية» التي انطلقت بداية يناير الماضي، ونظمت في العديد من المناطق التابعة للإمارة، وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وأكد مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، سعيد السماحي، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الفعاليات هو عكس هوية وعراقة شعب الإمارات، والتعريف بتراثه، إضافة إلى تفعيل المواقع التراثية في أنحاء الإمارة كافة، واستقطاب الزوار، وتشجيع السياحة الداخلية، خصوصاً أن «أيام الفجيرة التراثية» تزامنت مع حملة «أجمل شتاء في العالم».

وتضمّن برنامج حفل الختام، عروضاً موسيقية على المسرح الذي أنشئ خصيصاً للفعاليات أمام قلعة الفجيرة، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، إضافة إلى عرض مسرحي قدمه طلبة مدرسة جويرية بنت الحارث بعنوان «رجل الأسطورة»، وآخر تراثي بعنوان «المالو ماضي مالو حاضر» للمخرج خليل الكعبي، فضلاً عن قصائد شعرية تراثية.

كما تضمن حفل ختام الفعاليات عروضاً للألعاب النارية، شكلت لوحة فنية جميلة لاسم «الفجيرة» نالت إعجاب الجمهور، الذي تفاعل معها، فيما نظمت دائرة السياحة والآثار على مدار اليومين الأخيرين من الفعاليات، مسابقات تراثية ووطنية وثقافية للكبار والصغار صاحبتها جوائز قيّمة.