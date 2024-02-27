«شاعر المليون» في المحطة قبل الختامية

تنطلق الليلة، الحلقة الـ15 وقبل الختامية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11.ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الذين سيقدمون قصائدهم في الأمسية قبل الأخيرة. والشعراء هم: عبدالله اليامي وعامر بن مبشر وصلاح الحربي، ومحمد الوادعي ومبارك الأكلبي (السعودية).

وأسفرت الحلقة الماضية عن تأهل عامر بن مبشر، ومحمد الوادعي (السعودية)، إلى المرحلة الأخيرة من «شاعر المليون»، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم: ناصر المنصوري (الإمارات)، وفيصل العازمي، وفيصل الحربي، وعبدالسلام السلمي (السعودية)، تصويت الجمهور، في حين تأهل صلاح الحربي (السعودية)، بتصويت الجمهور عن الحلقة السابقة.