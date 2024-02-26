الجواد العربي الأجمل يخطف الأضواء

خطف الجواد «ع ج كفو» لمربط عجمان، الأضواء خلال اليوم الثالث لمنافسات النسخة الـ16 لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» ثانية محطات جولة الجياد العربية، بتحقيق أعلى معدل من النقاط خلال البطولة.

وتقام المنافسات، في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، بمشاركة 340 خيلاً، منها 100 من خارج الدولة.

وجاء تفوق «ع ج كفو» عندما تصدر القسم «ب» لفئة الفحول عمر سبع سنوات وما فوق، محققاً 93.29 نقطة، تلاه في المركز الثاني «اكويبورن كيه ايه» لناتالي دي هيس «بلجيكا» وحقق 91.64 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى «عالي فريد» لجاسم المسباح «الكويت» وحصل على 91.43 نقطة.

وكان المهر «ع ج رازي»، قد افتتح فعاليات اليوم الثالث، بإحرازه المركز الأول في شوط فئة الأمهار عمر ثلاث سنوات «أ»، وسجل 91.14 نقطة، وجاء في المركز الثاني «داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد «الإمارات» محققاً 91.14 نقطة، وذهب المركز الثالث أيضاً إلى الإمارات عن طريق «ننجا باربات اس دبليو» العائد لعادل المزروعي بـ91.00 نقطة.