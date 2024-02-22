حي الشندغة التاريخي.. استعدوا لهدايا «حق الليلة»

بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تحضيراتها للاحتفال بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، إذ أعدت برنامجاً حافلاً بالتجارب التراثية التي ستنظم في حي الشندغة التاريخي.

وعلى مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد المقبلين سيشهد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات تنظيم المسار العائلي الذي يتضمن سلسلة من ورش العمل التفاعلية وجولات إرشادية للحي التاريخي.

وسيتمكن الصغار أثناء جولتهم بين البيوت من جمع الهدايا والحلويات، وممارسة ألعاب شعبية مثل «الكرابي» و«شد الحبل».

وسيكون طلبة المدارس خلال الفترة من 26 إلى 29 الجاري على موعد مع جولة في أرجاء حي الشندغة التاريخي، يطوفون خلالها بين بيوته وأجنحة متحف الشندغة، ويخوضون فيها العديد من التجارب الممتعة التي تقدمها الهيئة ضمن مسار «حق الليلة» التعليمي.

وقال مدير متحف الشندغة بالإنابة في «دبي للثقافة» عبدالله العبيدلي: إن «الاحتفال بـ(حق الليلة) يعكس اهتمام الهيئة بالمحافظة على التراث الإماراتي، وتعزيز علاقة الأجيال به، وتعريفهم بأبرز قيمنا التي تعبر عن الكرم والمحبة وروح التسامح والألفة بين أبناء المجتمع».